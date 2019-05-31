В Госдуму внесли законопроект о разделении пива на «живое» и «мертвое»

В Госдуму внесли законопроект о разделении пива на «живое» и «мертвое»

Депутат Сергей Иванов вынес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает разделить пиво на «живое» и «мертвое» в зависимости от того, было ли оно пастеризовано. Документ находится в базе законопроектов.

«Пиво, не прошедшее процесс пастеризации, называется «живое пиво». Пиво, прошедшее процесс пастеризации, называется «мертвое пиво». Напиток, произведенный по такой же или схожей технологии с добавлением и (или) использованием иных ингредиентов, чем указаны в статье 1 настоящего федерального закона, называется «пивной суррогат», — говорится в пояснительной записке к закону.

Статус продукта («живое пиво», «мертвое пиво» и «суррогат») необходимо указывать в виде маркировок на таре и этикетках.

Иванов также предложил запретить рекламу пастеризованного пива и его суррогатов, так как эти продукты вредят здоровью. Реклама «живого» пива при этом, по его мнению, не должна запрещаться.