МЧС предупредило о грозе и граде в Московской области

МЧС предупредило о грозе и граде в Московской области

В Московской области ожидается гроза с ливневым дождем и местами с градом. Такая погода продержится до вечера 31 мая. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МЧС. По данным управления, неблагоприятные погодные условия ожидаются на востоке и юго-востоке области и сохранятся до 21:00.

«При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 м/с», — добавили в сообщении.

Спасатели рекомендовали жителям Подмосковья, которые находятся на улице, укрыться в подъезде или прочном здании, обходить шаткие конструкции и избегать деревьев. Дома следует закрыть все форточки, отключить электричество и перекрыть водопровод.