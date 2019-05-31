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МЧС предупредило о грозе и граде в Московской области

В Московской области ожидается гроза с ливневым дождем и местами с градом. Такая погода продержится до вечера 31 мая. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МЧС. По данным управления, неблагоприятные погодные условия ожидаются на востоке и юго-востоке области и сохранятся до 21:00.

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«При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 м/с», — добавили в сообщении.

Спасатели рекомендовали жителям Подмосковья, которые находятся на улице, укрыться в подъезде или прочном здании, обходить шаткие конструкции и избегать деревьев. Дома следует закрыть все форточки, отключить электричество и перекрыть водопровод.

Теги: ГУ МЧС, гроза, предупреждение, Московская область
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