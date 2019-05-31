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Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта

Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы. Об этом РБК рассказал адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе, который вместе с Виталием Черковым представляет интересы Осипова в суде.

Курсанта обвиняют в склонении к террористической деятельности и в подготовке теракта (ч. 1 ст. 205.1 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). 30 мая обвинение заявило, что предоставленными и исследованными материалами дела вина Осипова доказана полностью.

Защита настаивала на полном оправдании, указывая на «ущербность, недопустимость доказательств и признаки прямой фальсификации». Черкасов отметил на заседании, что в материалах дела нет доказательств того, что Осипов искал предметы, с помощью которых хотел совершить преступление.

Он также добавил, что пятеро однокурсников курсанта, свидетели обвинения, отказались в суде подтверждать, что Осипов склонял их к совершению теракта. «Мы просили вчера суд принять во внимание первичную экспертизу, признать его психически здоровым и в связи с отсутствием каких-либо объективных доказательств полностью оправдать его», — сказал на заседании Черкасов.

По утверждению прокурора, психолого-психиатрическая экспертиза выявила у молодого человека психиатрическое расстройство. ТАСС уточняет, что речь идет о шизотипическом расстройством личности с синдромом «степного волка», для которого характерна болезненная реакция на общественную несправедливость и неспособность адекватно реагировать на эти вызовы.

Суд отметил, передает агентство, что 20-летний курсант хотел «прославиться и запомниться современникам», «восхищался организаторами колумбайнов в США и высказывался о несоответствии количества жертв в них с усилиями, которые приложили их организаторы».

Динзе сообщил, что защита намерена обжаловать решение суда.

Общество
Курсанта заподозрили в терроризме из-за плана казармы, чайника и «азбуки»

Осипова арестовали в апреле 2017 года. У него нашли нарисованный от руки план казармы и экстремистские материалы. По данным следствия, из плана следует, что Осипов собирался устроить взрывы и поджог в здании, а также взять в заложники военнослужащих. В апреле 2017 года суд по результатам экспертизы отправил его на лечение в психиатрическую лечебницу. Защита обжаловала это решение.

ФСБ о курсанте сообщил его преподаватель. Несколько однокурсников дали против него показания. По данным следствия, он предлагал однокурсникам стать соучастниками нападения. Осипов отвечал, что начертил план под воздействием от занятий «Антитеррор», на которых учащихся академии учили, как противодействовать нападению террористов на объекты заведения. Свою вину он не признает.

Теги: новости РБК, Академия, Террорист, лечение
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