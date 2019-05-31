Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта

Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы. Об этом РБК рассказал адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе, который вместе с Виталием Черковым представляет интересы Осипова в суде.

Курсанта обвиняют в склонении к террористической деятельности и в подготовке теракта (ч. 1 ст. 205.1 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). 30 мая обвинение заявило, что предоставленными и исследованными материалами дела вина Осипова доказана полностью.

Защита настаивала на полном оправдании, указывая на «ущербность, недопустимость доказательств и признаки прямой фальсификации». Черкасов отметил на заседании, что в материалах дела нет доказательств того, что Осипов искал предметы, с помощью которых хотел совершить преступление.

Он также добавил, что пятеро однокурсников курсанта, свидетели обвинения, отказались в суде подтверждать, что Осипов склонял их к совершению теракта. «Мы просили вчера суд принять во внимание первичную экспертизу, признать его психически здоровым и в связи с отсутствием каких-либо объективных доказательств полностью оправдать его», — сказал на заседании Черкасов.

По утверждению прокурора, психолого-психиатрическая экспертиза выявила у молодого человека психиатрическое расстройство. ТАСС уточняет, что речь идет о шизотипическом расстройством личности с синдромом «степного волка», для которого характерна болезненная реакция на общественную несправедливость и неспособность адекватно реагировать на эти вызовы.