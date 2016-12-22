Защита обжаловала отправку петербургского курсанта в психбольницу

Защита обжаловала судебное определение по делу курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении международной правозащитной группы «Агора».

Адвокат курсанта Дмитрий Динзе просит отменить определение Московского окружного военного суда, постановившего отправить Осипова в психбольницу. Он также просит продолжить рассмотрение дела в стадии судебного разбирательства. «Защита считает решение о направлении Осипова В.М. незаконным и необоснованным», — говорится в апелляционной жалобе.

В тексте отмечается, что в апреле 2017 года Осипов прошел комплексную экспертизу в петербургской психиатрической больнице №6, по итогам которой его признали психически здоровым. Позднее его состояние проверили специалисты Центра психиатрии и наркологии имени Сербского, которые сделали «диаметрально противоположные» выводы.

«В связи с возникшей коллизией в установлении психического состояния подзащитного суд обязан был назначить еще одну комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, так как выводы двух экспертиз являются противоречащими друг другу», — говорится в жалобе.

Защита просила при необходимости направить Осипова в психиатрическую больницу №6 в Петербурге, однако суд уклонился от оценки ходатайства.

3 марта Московский окружной военный суд (МОВС) постановил отправить Осипова на лечение в психиатрическую больницу. Согласно представленному на суде заключению специалистов, Осипов страдает острым полиморфным расстройством с шизофренией. По словам судьи, данное состояние не позволяет молодому человеку ​«осознавать характер и значение судопроизводства». Осипов должен оставаться в ​стационаре до выхода из острого состояния, после чего рассмотрение дела может ​продолжиться.

Осипов был арестован в апреле 2017 года. По версии следствия, курсант собирался поджечь казарму академии, также у него был план по совершению теракта на одной из площадей города.​ Осипов был обвинен в содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК России). Курсант своей вины не признал.