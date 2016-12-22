Россия и Голландия продолжат диалог по расследованию крушения Boeing-777

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Нидерландов Стеф Блок договорились продолжить диалог по расследованию крушения малазийского Boeing летом 2014 года. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

«Условились продолжать этот разговор при полном уважении того, что нам сказали наши нидерландские коллеги о независимости той структуры, которая занимается этим расследованием», — сказал Лавров.

«Мы подробно изложили те шаги, которые многократно предпринимала российская сторона по линии правительства и концерна «Алмаз-Антей» (проводил собственное расследование — РБК) с тем, чтобы предоставить всю информацию, которая у нас имеется, для проведения объективного, беспристрастного следствия», — добавил он.

Стороны отметили, что необходимо выполнять резолюцию 2166 СБ ООН, которая требует периодического информирования Совета Безопасности ООН о том, как идет расследование.

Boeing-777 (рейс МН-17) компании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли все находившиеся на борту 298 человек. Самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур.

Совет безопасности Нидерландов (OVV), расследовавший ЧП, сделал выводы, что самолет был сбит с подконтрольной ополченцам на востоке Украины территории с помощью зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», попавшего в Донбасс из России. Москва считает выводы комиссии предвзятыми.

В начале 2016 года международная экспертно-журналистская группа Bellingcat, которая занимается поиском данных по открытым источникам, опубликовала расследование, в котором утверждала, что «Бук», при помощи которого, предположительно, был сбит пассажирский самолет, перемещался в составе конвоя по территории, подконтрольной донецким и луганским ополченцам. В Минобороны России заявили об искажении фактов в докладе. Также утверждалось, что они имеют «выраженную антироссийскую направленность».