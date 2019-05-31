Южная Корея не получала подтверждения сообщений о казни дипломатов в КНДР

Южная Корея не получала подтверждения сообщений о казни дипломатов в КНДР

Власти Южной Кореи не получали официального подтверждения сообщения о казни высокопоставленных северокорейских дипломатов за провал саммита США-КНДР в Ханое. Об этом «РИА Новости» сообщили в Министерстве по делам национального объединения Республики Корея.

«Северная Корея официально не подтверждала этой информации», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на неназванный источник сообщила о казни спецпредставителя КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль и еще четырех дипломатов. В материале отмечалось, что сотрудников внешнеполитического ведомства обвинили в шпионаже в пользу Вашингтона.

Более того, по данным газеты, главу отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ен Чхоля отправили на каторжные работы в лагерь для политзаключенных.

Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли в феврале 2019 года в Ханое. Стороны завершили встречу раньше запланированного времени, не смогли прийти к единому соглашению и отменили ланч.

