В Трудовой кодекс предложили внести послабления для социальных НКО

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) собирается внести поправки в Трудовой кодекс, которые позволят социально-ориентированным некоммерческим организациям избавиться от лишнего документооборота и не нанимать дополнительных кадровых сотрудников, пишет «Российская газета» со ссылкой на документ РТК.

Предлагается дать социальным НКО те же права, что и предприятиям малого бизнеса. В частности, позволить не составлять правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, премировании, график сменности и другие, а прописывать все эти условия в трудовых договорах с работниками.

Отмечается, что возможные поправки будут распространяться не на любые социальные НКО, а лишь на те, которые попадают под критерии, применимые к малому бизнесу, получившему послабления. Так, количество сотрудников в таких организациях должно быть не более 15 человек, а ее доход за год не должен быть больше 120 млн руб.

В феврале президент Владимир Путин выделил 8 млрд руб. на гранты для некоммерческих организаций, которые реализуют социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека.