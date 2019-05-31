В Трудовой кодекс предложили внести послабления для социальных НКО

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,49 +0,32 EUR Бирж. 72,98 +0,43 Brent 65,57 -2,93% USD Нал. 65,77 64,94 EUR Нал. 73,34 72,39 USD ЦБ 65,06 +0,15 EUR ЦБ 72,42 +0,01 EUR/USD 1,1145 +0,0016 BTC/USD Бирж. 8 278,90 +6,90 IMOEX 2 654,55 -0,19% RTSI 1 276,77 -0,76% DJIA 25 169,88 +0,17% Nasdaq 7 567,72 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 65,06 (+0,15) Quote, 30 мая, 12:55
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 72,42 (+0,01) Quote, 30 мая, 12:55
Бренд «Кагоцел» отмечен программой «Лучшие социальные проекты России» Пресс-релиз, 11:47 Венесуэла не отдала долг крупнейшему производителю банкнот Финансы, 11:40 СМИ узнали об интересе российских клубов к нападающему «Тоттенхэма» Спорт, 11:37 Крым заявил о готовности оспорить санкции в суде ЕС Общество, 11:32 Самый богатый ректор в России увеличил свою долю в «ФосАгро» до 21% Бизнес, 11:27 Условно анонимные ситуации: найден способ легко сделать первый шаг Партнерский материал, 11:21 В Трудовой кодекс предложили внести послабления для социальных НКО Общество, 11:14 ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике Политика, 11:10 Кто и как манипулирует ценой Bitcoin Крипто, 11:08 Лето без тонального крема: какими средствами его можно заменить Спецпроект РБК PINK, 10:56 Палестинец ударил ножом двух израильтян в Иерусалиме Общество, 10:52 Как автодилеру и импортеру перейти от конфликта к партнерству Pro, 10:50 «Интер» объявил о назначении Конте на пост главного тренера Спорт, 10:45 Минздрав поддержал запрет на курение кальяна в кафе и ресторанах Общество, 10:39
Общество ,  
0 
В Трудовой кодекс предложили внести послабления для социальных НКО

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) собирается внести поправки в Трудовой кодекс, которые позволят социально-ориентированным некоммерческим организациям избавиться от лишнего документооборота и не нанимать дополнительных кадровых сотрудников, пишет «Российская газета» со ссылкой на документ РТК.

Предлагается дать социальным НКО те же права, что и предприятиям малого бизнеса. В частности, позволить не составлять правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, премировании, график сменности и другие, а прописывать все эти условия в трудовых договорах с работниками.

Отмечается, что возможные поправки будут распространяться не на любые социальные НКО, а лишь на те, которые попадают под критерии, применимые к малому бизнесу, получившему послабления. Так, количество сотрудников в таких организациях должно быть не более 15 человек, а ее доход за год не должен быть больше 120 млн руб.

В феврале президент Владимир Путин выделил 8 млрд руб. на гранты для некоммерческих организаций, которые реализуют социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека.

Теги: Трудовой кодекс, некоммерческие организации, РТК
Материалы по теме
Минтруд привлечет некоммерческие организации к трудоустройству инвалидов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter