Путин выделил гранты на 8 млрд руб. для социально ориентированных НКО

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении 8 млрд руб. для предоставления грантов​ некоммерческим неправительственным организациям (НКО), которые реализуют социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Предоставить Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества субсидию, предусмотренную в федеральном бюджете на 2018 год, в размере 8 016 814,9 руб. на проведение конкурсов и предоставление по их результатам грантов президента России некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что фонду необходимо до 14 декабря провести два конкурса среди НКО.

Также фонду поручено обеспечить целевое расходование субсидий и представить Управделами президента соответствующий отчет.

В октябре 2017 года Владимир Путин заявил, что число иноагентов среди НКО в России «существенно» сократилось.