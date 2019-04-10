МВД начало проверку после массового отстрела оленей на Сахалине

Полиция начала доследственную проверку после массового отстрела оленей на полуострове Шмидта. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском управлении МВД. Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура также начала проверку, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, проверкой занялся и региональный минсельхоз, пишет «Сахалин.инфо». По данным издания, браконьеры 5 апреля в нескольких километрах от реки Большая Лонгри незаконно добыли по меньшей мере восьмерых оленей.

«Будет рейд в заказник «Северный», в Охинский район выехало руководство ГКУ «Сахалинские лесничества». По итогам разбирательств будут приняты соответствующие меры как в отношении браконьеров, так и кадровые решения по сотрудникам Охинского лесничества», — сообщил изданию замглавы минсельхоза Сахалинской области Данила Дударев.