В правительстве России предсказали выход Украины из трех соглашений СНГ

Украина может выйти из трех соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ) в сфере налогообложения. Об этом сообщил журналистам первый заместитель аппарата правительства России Сергей Приходько, передает «РИА Новости».

В частности, по словам Приходько, украинское правительство рассматривает возможность выхода страны из протокола об унификации двойного налогообложения доходов и имущества от 15 мая 1992 года и соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, подписанного 4 июня 1999 года. Также речь идет о выходе страны из соглашения о сотрудничестве в борьбе с налоговыми преступлениями от 3 июня 2005 года.

Как отметил чиновник, выход Украины из этих соглашений не оказывает влияния на их реализацию и на взаимодействие в формате СНГ. Однако, по словам Приходько, в связи с выходом из соглашений у Украины сократятся возможности для участия в многостороннем взаимодействии в нескольких направлениях в экономической сфере.

В середине января текущего года правительство Украины приняло решение о выходе страны из трех соглашений СНГ. В частности, это соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.