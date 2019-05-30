Вернувшийся в Шереметьево самолет прибыл в Грозный с задержкой на 3 часа

Вернувшийся в Шереметьево самолет прибыл в Грозный с задержкой на 3 часа

Пассажиры рейса авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Грозный, прибыли в столицу Чечни с опозданием на несколько часов. Об этом сообщает чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» со ссылкой на справочную аэропорта.

«Самолет благополучно приземлился в аэропорту Грозного. Все пассажиры уже вышли», — говорится в сообщении.

По данным телерадиокомпании, на борту находились 145 пассажиров.

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу грозненского аэропорта, сообщил, что пассажиры прибыли в Грозный с задержкой около трех часов. «Самолет уже готовится к вылету обратно в Москву, люди проходят на посадку», — сообщил собеседник агентства.