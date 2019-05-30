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Путину показали устройство для анализа усталости водителей

Президенту России Владимиру Путину показали устройство для анализа усталости водителей. Разработка компании «Яндекс» Signal Q1 представляет собой камеру, анализирующую уровень внимания водителя на дороге с помощью технологий компьютерного зрения. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Такси», поступившем в РБК.

Устройство размером со смартфон устанавливается в салоне автомобиля. Камера в реальном времени отслеживает направление взгляда водителя, поворот головы и частоту моргания. Если устройство зафиксирует признаки усталости или сонливости, оно подаст специальный сигнал.

Устройства испытывали на машинах водителей — партнеров сервиса «Яндекс.Такси». В дальнейшем планируется ограничивать доступ к заказам шоферов, которые не сконцентрированы на дороге.

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До конца года планируется оснастить Signal Q1 около 5 тыс. машин. Также ведутся переговоры с властями ряда регионов об установке устройств на междугородних автобусах и в городском транспорте.

О том, что «Яндекс.Такси» собирается внедрить подобную систему мониторинга состояния водителей, сообщалось еще в 2017 году. Тогда в компании утверждали, что инвестиции в разработку системы могут составить около $10 млн.

Летом 2018 года в центре Москвы такси наехало на пешеходов. В результате случившегося пострадали восемь человек, среди них были иностранные болельщики, приехавшие на ЧМ по футболу. Находившийся за рулем водитель объяснил, что это произошло от усталости — к моменту ДТП он не спал два дня.

Теги: Владимир Путин, «Яндекс»
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