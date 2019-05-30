Президенту России Владимиру Путину показали устройство для анализа усталости водителей. Разработка компании «Яндекс» Signal Q1 представляет собой камеру, анализирующую уровень внимания водителя на дороге с помощью технологий компьютерного зрения. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Такси», поступившем в РБК.

Устройство размером со смартфон устанавливается в салоне автомобиля. Камера в реальном времени отслеживает направление взгляда водителя, поворот головы и частоту моргания. Если устройство зафиксирует признаки усталости или сонливости, оно подаст специальный сигнал.

Устройства испытывали на машинах водителей — партнеров сервиса «Яндекс.Такси». В дальнейшем планируется ограничивать доступ к заказам шоферов, которые не сконцентрированы на дороге.

До конца года планируется оснастить Signal Q1 около 5 тыс. машин. Также ведутся переговоры с властями ряда регионов об установке устройств на междугородних автобусах и в городском транспорте.