Бер счел неискренними извинения Друзя

Бывший главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер счел неискренними извинения магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя из-за скандала вокруг его подкупа. Об этом он написал в Facebook.

«Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал», — пояснил Бер.

Ранее Международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?» опубликовала сообщения об итогах заседания правления. В нем говорилось, что в ходе него Друзь принес извинения МАК, а также всем тем, кому его «участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред». Также правление ликвидировало комиссию по этике, которую возглавлял Друзь.

О том, что магистр «Что? Где? Когда?» пытался его подкупить, Бер сообщил в феврале. По его словам, в ноябре прошлого года Друзь предложил ему помочь выиграть главный приз в шоу «Кто хочет стать миллионером?» и пообещал поделиться выигрышем, если главред заранее предоставит ответы на вопросы игры. В качестве доказательства Бер обнародовал аудиозапись их разговора.