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Общество ,  
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Двое детей погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Ленинградской области

При столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области погибли двое детей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, легковой автомобиль Nissan выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с грузовиком. В результате ДТП погибли двое 6-летних мальчиков, находившихся в легковом автомобиле. Их мать, управлявшая машиной, получила легкий вред здоровью. Ее госпитализировали. О состоянии водителя грузовика не сообщается.

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В пресс-службе регионального УГИББД сообщили ТАСС, что грузовик зарегистрирован в Казахстане. «По данному факту проводится проверка», — отметили в управлении.

Теги: новости РБК, ДТП, грузовик, погибшие дети, Nissan
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