В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Московской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, среди них один ребенок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Еще один несовершеннолетний пострадал», — уточнили в управлении.

По данным правоохранительных органов, ДТП произошло на 35-м км Носовихинского шоссе.

В пресс-службе подмосковной полиции рассказали ТАСС, что причиной столкновения автомобиля Scoda с грузовиком стал выезд одного из транспортных средств на встречную полосу.