Япония назвала неприемлемым размещение Россией истребителей на Курилах

Токио считает неприемлемым усиление военного присутствия России на Южных Курилах. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно по итогам встречи глав дипломатических и оборонных ведомств России и Японии в формате «2+2», сообщает «РИА Новости».

«Что касается ракетных стрельб и размещения истребителей и другого усиления военного присутствия России на северных островах (островов южной части Курильской гряды. — РБК), то мы заявили России, что это неприемлемо с точки зрения нашей юридической позиции», — сказал Коно на пресс-конференции в Токио.

Глава российского МИДа Сергей Лавров напомнил, что вооруженные силы работают на своей территории, «как это и принято на основе международного права».

Летом 2018 года стало известно, что на острове Итуруп Курильской гряды размещены российские истребители Су-35С. В 2016 году на Итурупе и Кунашире были размещены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».