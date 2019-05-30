Ученые исследуют провисевшее 10 лет с внешней стороны МКС полотенце

Полотенце, которое космонавты забрали с внешней поверхности Международной космической станции (МКС), будет исследовано на наличие микроорганизмов, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института медико-биологических проблем РАН Светлану Поддубко.

По ее словам, на полотенце, которое изначально было нужно для протирки скафандров во время работы в открытом космосе, могли появиться микроорганизмы, выживающие в этих условиях. Именно их ученые и рассчитывают изучить.

В Институте медико-биологических проблем сообщили, что на внешней стороне МКС уже находили бактерии, которые встречаются в различных районах Земли.

Накануне стало известно, что полотенце с внешней стороны МКС забрали российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин во время работ по монтированию оборудования.