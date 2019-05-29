Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию «Роскосмоса».

Предназначенное для протирки скафандров от загрязнений полотенце было забыто одним из космонавтов. Кононенко с Овчининым убрали его в специальный контейнер, чтобы позднее исследовать.

Планируется провести химический, токсикологический и микробиологический анализ предмета после пребывания в открытом космосе, отмечается на сайте «Роскосмоса».

Кононенко и Овчинин должны смонтировать оборудование на внешней поверхности МКС. Они проведут в открытом космосе около шести часов.