В фонтане Калининграда позеленела вода из-за залитого в него антифриза

В фонтане Калининграда позеленела вода из-за залитого в него антифриза

В центре Калининграда вода в фонтане около монумента «Мать-Россия» стала зеленого цвета из-за незамерзающей жидкости, которую в него залили неизвестные ночью 30 мая, сообщает местный новостной сайт «Клопс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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Фонтан продолжил работать. Какое количество жидкости вылили в него, не сообщается. Администрация отмечает, что фонтан начнут чистить в ближайшее время. Правоохранительные органы ищут причастных, отсматривая записи с камер наблюдения.

Как сообщает «Новый Калининград», позднее фонтан отключили.