Кремль не получил приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии

Кремль не получил приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил предположение, что Владимир Путин получил приглашение на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщает корреспондент РБК.

«Мы пока не получали никакого приглашения, по крайней мере в Кремле», — заявил Песков журналистам.

Ранее о том, что Путина не пригласили на 75-летие начала операции «Оверлорд», сообщала пресс-служба Елисейского дворца. Не позвали туда и украинского президента Владимира Зеленского.

Известно, что в Нормандию, а также в Портсмут (именно оттуда в 1944 году выходили многие корабли с войсками союзников) из глав государств собираются премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон. В этом году торжества пройдут 5 и 6 июня.

