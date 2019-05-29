Назарбаеву присвоили звание почетного председателя ВЕЭС

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в Twitter.

По его словам, данное решение было принято на заседании ВЕЭС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что инициатива присвоить Назарбаеву почетное звание с учетом его вклада в становление Евразийского экономического союза поступила от президента России Владимира Путина, отмечает издание NUR.KZ.

Нурсултан Назарбаев, который занимал должность президента Казахстана более 30 лет, объявил об отставке 19 марта. Спустя сутки экс-премьер и бывший спикер сената парламента Токаев принес присягу и стал исполняющим обязанности президента.