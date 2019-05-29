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Назарбаеву присвоили звание почетного председателя ВЕЭС

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в Twitter.

По его словам, данное решение было принято на заседании ВЕЭС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что инициатива присвоить Назарбаеву почетное звание с учетом его вклада в становление Евразийского экономического союза поступила от президента России Владимира Путина, отмечает издание NUR.KZ.

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Нурсултан Назарбаев, который занимал должность президента Казахстана более 30 лет, объявил об отставке 19 марта. Спустя сутки экс-премьер и бывший спикер сената парламента Токаев принес присягу и стал исполняющим обязанности президента.

Теги: Нурсултан Назарбаев, звание, председатель
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