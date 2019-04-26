Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа

Президент Владимир Путин в Пекине получил диплом о присвоении почетной степени доктора наук китайского университета Цинхуа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Диплом российскому президенту вручил лично ректор университета Цсю Юн. На вручении присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Как уточняет «РИА Новости», церемония прошла в пекинском отеле «Дружба». «Большая честь получить звание почетного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира, является образовательным и исследовательским центром без преувеличения глобального масштаба», — цитирует агентство слова российского лидера.

Университет Цинхуа считается одним из наиболее престижных в КНР. Его выпускниками являются нынешний глава Китая Си Цзиньпин и экс-председатель КНР Ху Цзиньтао. Вуз был основан в 1911 году и занимает первое место в Национальном рейтинге университетов КНР.

В Китае Владимир Путин принимает участие в международном форуме «Один пояс, один путь». В Пекин он прибыл сразу после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, прошедших во Владивостоке.