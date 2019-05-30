Депутаты предложат оставить старый пенсионный возраст для клиентов НПФ

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что депутаты готовят законопроект о выплате пенсий по старому пенсионному возрасту россиянам, которые заключили договор с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом он сообщил «Известиям».

Он отметил, что законопроект внесут в нижнюю палату парламента до конца мая. По его словам, его могут принять до конца весенней сессии — 28 июля. Аксаков отметил, что для этого необходимо в короткие сроки получить положительные заключения Центробанка и правительства. В ЦБ «Известиям» рассказали, что в целом поддерживают законопроект.

Он предполагает, что негосударственные пенсии мужчины смогут получать с 60 лет, а женщины — с 55 лет. Отмечается, что нормы закона будут распространяться на договоры, заключенные с 1 января 2019 года.

С 2019 года в России началась поэтапная пенсионная реформа. Она предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Переходный период завершится в 2028 году.