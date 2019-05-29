Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 50 млрд руб.

В 2018 году в «Роскосмосе» выявлены нарушения примерно на 50 млрд руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Там уточнили, что речь идет только о проверках, которые не являются секретными. «В прошлом году нарушения в космической отрасли мы выявляли, но они иного масштаба, [нежели в 2017 году]», — отметили в пресс-службе.

В 2017 году Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 760 млрд руб. Алексей Кудрин называл госкорпорацию рекордсменом по количеству украденных средств.

После этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отправил руководителям входящих в корпорацию предприятий письмо, где напомнил о персональной ответственности в случае выявления финансово-экономических нарушений. Он, в частности, перечислил уголовные дела в отношении бывших топ-менеджеров структур «Роскосмоса».