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Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 50 млрд руб.

В 2018 году в «Роскосмосе» выявлены нарушения примерно на 50 млрд руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Там уточнили, что речь идет только о проверках, которые не являются секретными. «В прошлом году нарушения в космической отрасли мы выявляли, но они иного масштаба, [нежели в 2017 году]», — отметили в пресс-службе.

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В СМИ попало письмо Рогозина подчиненным с примерами уголовных дел

В 2017 году Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 760 млрд руб. Алексей Кудрин называл госкорпорацию рекордсменом по количеству украденных средств.

После этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отправил руководителям входящих в корпорацию предприятий письмо, где напомнил о персональной ответственности в случае выявления финансово-экономических нарушений. Он, в частности, перечислил уголовные дела в отношении бывших топ-менеджеров структур «Роскосмоса».

Теги: Счетная палата, «Роскосмос», нарушения
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