«Почта России» изымет из продажи конверты с перепутанными высотками

Посвященные МГУ почтовые конверты, на которых вместо здания университета изображена высотка на Котельнической набережной, постепенно изымают из продажи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Почты России».

Отмечается, что конверты были выпущены издательством «Иллюзион». «Издательство допустило ошибку и разместило на лицевой стороне изображение высотки на Котельнической набережной», — отметили в пресс-службе.

В «Почте России» подчеркнули, что конверты продавались в нескольких отделениях в Москве.

Ошибку в изображении ранее заметили пользователи социальных сетей.

«РИА Новости» сообщает, что конверты с ошибкой были выпущены в 2015 году. Тогда на них обратили внимание в группе «Подслушано в МГУ» во «ВКонтакте».

Здание МГУ и жилой дом на Котельнической набережной являются двумя из семи Сталинских высоток в Москве. Здания были возведены в 1947–1957 годах. Изначально планировалась, что зданий будет восемь, однако из-за финансовых трудностей последнее так и не построили. Фундамент всех зданий заложили в день 800-летия Москвы в 1947 году. Они должны были олицетворять мощь великой страны и советского народа.