Минобрнауки объяснило назначение Филиппова главой ВАК в третий раз

В Минобрнауки заявили, что назначение ректора Российского университета дружбы народов (РУДН), бывшего министра образования Владимира Филиппова на пост главы Высшей аттестационной комиссии (ВАК) на третий срок подряд утверждено в соответствии с положением о ВАК. Об говорится в заявлении ведомства, которое поступило в РБК.

«Согласно заключению Института законодательства и сравнительного правоведения, положение о ВАК не распространяется на работу членов ВАК до принятия этой нормы. То есть временной отсчет требований к ВАК должен осуществляться с начала действия данного положения, как и отсчет сроков нахождения в составе ВАК его членов», — отметили в министерстве.

Днем ранее глава правительства Дмитрий Медведев утвердил новый состав ВАК и включил в нее 139 человек. 68% из них ранее в комиссию не входили. В частности, из состава комиссии исключили сооснователя «Диссернета» Михаила Гельфанда.

В положении о ВАК говорится, что «член комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд». В «Диссернете» указывали, что ВАК нелегитимна, поскольку Филиппов вошел в ее состав в третий раз.