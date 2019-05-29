Цена барреля нефти Brent упала ниже $67 впервые с конца марта

На торгах на нефтяной бирже ICE стоимость августовских фьючерсов на поставку нефти марки Brent опустилась до отметки $66,9. Ниже планки в $67 за баррель Brent опускается впервые с 28 марта.

В целом стоимость Brent упала почти на 3%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 2,87%, до $57,69.

На этом фоне ускорилось падение курса рубля. К 15:00 мск стоимость доллара выросла до 65,23 руб., прибавив 0,82%. Ослабил рубль позиции и в паре с евро, до 72,75 руб. (рост на 0,7%).