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СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца

Следственный комитет открыл уголовное дело после смерти 9-месячного ребенка в Морозовской больнице. Об этом «РИА Новости» рассказала старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.

«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова. Статья, по которой открыли дело, при этом не называется.

Как сообщал департамент здравоохранения Москвы, ребенок, ожидавший пересадку печени в НМИЦ им. Шумакова, упал со взрослой кровати и получил тяжелую черепно-мозговую траву. Мать перенесла его на взрослую кровать, нарушив правила внутреннего распорядка, которые запрещали это.

После падения младенцу оказали срочную помочь в центре Шумакова, а затем перевели его на лечение в Морозовскую больницу. Там ребенка прооперировали, он находился под наблюдением, но 28 мая умер. Росздравнадзор проведет проверку в центре Шумакова.

Теги: Следственный Комитет РФ, трансплантация органов, травма, смерть
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