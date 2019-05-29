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В Москве после падения с кровати умер ожидавший пересадку печени ребенок

В Морозовской больнице умер 9-месячный ребенок, готовившийся к пересадке в связи с терминальной стадией цирроза. Он упал со взрослой кровати, куда его перенесла мать, несмотря на запрет врачей. Об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы, поступившем в РБК.

«В связи с тяжелыми нарушениями свертываемости крови и прочности костей черепа на фоне цирроза печени ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму», — говорится в заявлении.

Сотрудники НМИЦ им. Шумакова, где ему собирались проводить трансплантацию печени, а также сотрудники неотложной детской хирургии оказали ему помощь на месте. Затем ребенка перевели в нейрохирургическое отделение Морозовской больницы, где прооперировали. Младенец оставался под наблюдением и умер 28 мая.

Как указывается в заявлении, в ночь с 12 на 13 мая мать ребенка перенесла его из детской кровати на взрослую, с которой он упал. Согласно сообщению депздрава, женщина была знакома с правилами внутреннего распорядка, они запрещали оставлять ребенка на взрослой кровати. Форма согласия с правилами, а также медицинская документация, отмечает департамент, переданы в следственные органы. «РИА Новости» сообщает, что Росздравнадзор проведет проверку в центре Шумакова из-за смерти ребенка.

Теги: трансплантация органов, смерть, травма, департамент здравоохранения Москвы
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