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СМИ узнали о реабилитации Кита Харингтона после финала «Игры престолов»

Сыгравший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов» актер Кит Харингтон находится в центре реабилитации для лечения от алкогольной зависимости. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, 32-летний актер находится в клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут. В рамках реабилитации он посещает психологические тренинги, проходит когнитивно-поведенческую терапию и практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Газета отмечает, что лечение обходится ему в более чем $120 тыс. в месяц.

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Жена Кита Харингтона, актриса Роуз Лесли, также сыгравшая в «Игре престолов», поддерживает его во всем, добавил источник.

«Он находится в клинике из-за стресса и истощения, а также из-за алкоголя», — рассказал газете друг актера, добавив, что съемки в финальном сезоне «сильно ударили по нему».

Теги: «Игра престолов», реабилитация, актер, алкоголизм
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