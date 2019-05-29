Рейс Уфа — Москва 29 мая отменен по решению авиакомпании «Аэрофлот». Об этом РБК сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфа.

«[На рейс было зарегистрировано] 77 пассажиров», — пояснили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет SSJ100 должен был вылететь в 12:20 (10:20 мск).

В аэропорту подтвердили, что ранее 29 мая был отменен еще один рейс «Аэрофлота» Москва — Уфа, который должен был приземлиться в пункте назначения в 08:45 мск.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».