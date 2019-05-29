Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,17 +0,46 EUR Бирж. 72,70 +0,46 Brent 68,85 -1,49% USD Нал. 65,52 64,67 EUR Нал. 73,07 72,18 USD ЦБ 64,91 +0,37 EUR ЦБ 72,41 +0,24 EUR/USD 1,1154 -0,0008 BTC/USD Бирж. 8 710,70 -31,37 IMOEX 2 623,28 +0,52% RTSI 1 267,93 -0,25% DJIA 25 347,77 -0,93% Nasdaq 7 607,35 -0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ТГК-1 ₽0,013 (+38,5%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,57%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+75,62%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+17,37%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+38,5%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,57%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+75,62%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+17,37%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 64,91 (+0,37) Quote, 12:45
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 72,41 (+0,24) Quote, 12:45
В Москве после падения с кровати умер ожидавший пересадку печени ребенок Общество, 14:08 Samsung объявила о создании сверхбыстрой зарядки для смартфонов Технологии и медиа, 14:04 Депутат назвал маршруты первых поездов через Крымский мост Общество, 14:03 Глава Коми уволил заподозренную в коррупции зампреда правительства Политика, 13:59 Мрамор, клен и кожа: как выглядит умный семейный офис Недвижимость, 13:55  Заработать на караоке: как китайская соцсеть увеличила прибыль на 223% Quote, 13:53 Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО» Политика, 13:45 Как выстроить онлайн-обучение сотрудников и не разориться: инструкция Pro, 13:45 Кого называют андердогом: тест на знание футбольного сленга РБК и Футболер, 13:40 Матвиенко посоветовала уволиться напавшему на журналиста чиновнику Общество, 13:39 Будет ли $1 млн: оцениваем перспективы биткоина Крипто, 13:36 Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли Общество, 13:34 «Аэрофлот» отменил рейсы Москва — Уфа на SSJ100 Общество, 13:28 Суд в Лондоне заморозил недвижимость иностранного чиновника на $101 млн Общество, 13:28
Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
0 
«Аэрофлот» отменил рейсы Москва — Уфа на SSJ100

Рейс Уфа — Москва 29 мая отменен по решению авиакомпании «Аэрофлот». Об этом РБК сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфа.

«[На рейс было зарегистрировано] 77 пассажиров», — пояснили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет SSJ100 должен был вылететь в 12:20 (10:20 мск).

В аэропорту подтвердили, что ранее 29 мая был отменен еще один рейс «Аэрофлота» Москва — Уфа, который должен был приземлиться в пункте назначения в 08:45 мск.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

Ранее авиакомпании попросили Минтранс проверить SSJ100 после катастрофы в Шереметьево.

Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший 5 мая рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку спустя 30 минут после вылета в аэропорту Шереметьево. Во время приземления у лайнера загорелась хвостовая часть. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек.
 

Теги: «Аэрофлот», отмена рейсов, новости РБК, SSJ100
Материалы по теме
«Аэрофлот» обвинил главу Хабаровского края в давлении на следствие по SSJ
Политика
Авиакомпании попросили проверить SSJ100 после катастрофы в Шереметьево
Бизнес
СКР начал проверку после повреждения SSJ100 тросом во время полета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter