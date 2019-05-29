В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным

В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным

В Кремле определили дату «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным и начали подготовку. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Не 13 июня, но она определена», — рассказал он. Ранее Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что мероприятие состоится 13 или 20 июня.

В прошлом году «Прямую линию с Владимиром Путиным» транслировали 7 июня телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Мир» и «Первый канал». Согласно исследованию Mediascope эта прямая линия стала самой непопулярной с 2011 года — ее посмотрели 5,78 млн россиян.