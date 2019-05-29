В Москве задержали сообщившего о минировании ТЦ «Щука» пенсионера

Правоохранительные органы задержали мужчину, который сообщил, что заминировал торговый центр «Щука» на северо-западе Москвы. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали гражданина. Он изобличен в том, что совершил заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), ведется следствие», — сообщили в пресс-службе. Инцидент произошел 28 мая.

Как уточняет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанному 61 год. По телефону он сообщил, что собирается совершить теракт. В ТЦ работали кинологи, взрывоопасных веществ или предметов не найдено.

На время проверки из «Щуки» эвакуировали более 1,2 тыс. человек. Позже ТЦ возобновил работу.

