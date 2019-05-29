В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

В случае если Киев примет решение устроить очередную провокацию против Крымского моста с помощью американских кораблей, может возникнуть опасность широкомасштабных боевых действий в регионе. Об этом написал военный обозреватель Александр Артамонов в еженедельнике Минобороны «Звезда».

Он напомнил, что в ноябре 2018 года командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко подтвердил, что украинская сторона получила предложение от США передать два фрегата типа Oliver Hazard Perry.

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.

Обозреватель также напомнил, что 15 мая 2018 года в газете The Washington Examiner в рубрике «Мнения» была опубликована колонка Тома Рогана. Назвав Крымский мост «возмутительным оскорблением авторитета Украины как нации», автор высказал мнение, что Киев обязан нанести удар по мосту силами своих ВВС, и США могли бы оказать украинским властям поддержку.