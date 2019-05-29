В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,72 +0,26 EUR Бирж. 72,24 +0,13 Brent 69,89 +0,19% USD Нал. 65,22 63,58 EUR Нал. 72,88 71,08 USD ЦБ 64,54 +0,08 EUR ЦБ 72,17 -0,02 EUR/USD 1,1162 -0,0029 BTC/USD Бирж. 8 515,00 -227,07 IMOEX 2 609,78 -0,88% RTSI 1 271,15 -1,32% DJIA 25 347,77 -0,93% Nasdaq 7 607,35 -0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+75,62%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,26%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+17,37%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+75,62%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,26%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+17,37%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,08) Quote, 28 мая, 13:02
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 72,17 (-0,02) Quote, 28 мая, 13:02
Кассовый разрыв: как справиться и не допустить повторения РБК и ВТБ, 08:35 Загрузка приостановлена: как уберечь фуру с товаром от похищения Pro, 08:30 Как ответственные компании получают поблажки от банков — Bloomberg Pro, 08:21 В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста Политика, 08:18 Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela Бизнес, 08:06 Кому достанется сеть Sela Pro, 08:04 Роскачество обнаружило в фарше вызывающие пищевое заболевание бактерии Общество, 08:00 Безос похвалил экс-жену за решение отдать $18 млрд на благотворительность Бизнес, 07:49 Huawei через суд потребовала изменить американский закон Технологии и медиа, 07:41 6 главных отличий в привычках петербуржцев и москвичей Недвижимость, 07:23 Завтрак с Германом Грефом: какую одежду выбрать на мероприятие РБК и ЦУМ, 07:15 Организация мирового господства: 5 провалившихся мега-слияний Quote, 07:04 Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями Технологии и медиа, 07:00 Глава ВЦИОМ объяснил снижение рейтинга Путина «эффектом черных очков» Политика, 06:55
Политика ,   Сделано для агрегаторов 
0 
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

В случае если Киев примет решение устроить очередную провокацию против Крымского моста с помощью американских кораблей, может возникнуть опасность широкомасштабных боевых действий в регионе. Об этом написал военный обозреватель Александр Артамонов в еженедельнике Минобороны «Звезда».

Он напомнил, что в ноябре 2018 года командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко подтвердил, что украинская сторона получила предложение от США передать два фрегата типа Oliver Hazard Perry.

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.

Общество
В Кремле назвали безумием предложение взорвать Крымский мост

Обозреватель также напомнил, что 15 мая 2018 года в газете The Washington Examiner в рубрике «Мнения» была опубликована колонка Тома Рогана. Назвав Крымский мост «возмутительным оскорблением авторитета Украины как нации», автор высказал мнение, что Киев обязан нанести удар по мосту силами своих ВВС, и США могли бы оказать украинским властям поддержку. 

Яндекс. Директ

Артамонов добавил, что строители моста предусмотрели опасность тарана опор сооружения при помощи судов, несущих взрывчатку или опасные вещества. Так, на Крымском мосту установили специальные «палы», чтобы предотвратить любое соприкосновение проходящих под постройкой судов.

Он рассказал, что Крымский мост непрерывно охраняют зенитные ракетные комплексы «Тор», «Панцирь», «Бук-М2» и ЗРК С-400, защищающие сооружение с воздуха.

Церемония открытия моста состоялась 15 мая 2018 года. В ней участвовал президент России Владимир Путин, который лично проехал по мосту за рулем «КамАЗа». Для автомобилистов движение было открыто спустя сутки.

Теги: Минобороны, Крымский мост, угроза, война
Материалы по теме
Посольство назвало статью FT о Крымском мосте низкопробной журналистикой
Политика
В ВМС Украины опровергли планы уничтожить Крымский мост
Политика
По Крымскому мосту с момента открытия проехали 5 млн машин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter