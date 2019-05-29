Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

При этом, как писал ранее РБК, Носов лидирует в антирейтинге губернаторов по динамике оценки его деятельности жителями в регионе за полгода (с октября 2018 года по март 2019-го).

«Возможно, жители этого региона стали в последнее время острее ощущать несоответствие между экономическим ростом и тем, что их личные доходы все равно падают (область является одним из давних аутсайдеров по этому показателю в стране), а цены растут», — объясняет Туровский. Он делает вывод, что данные ФОМа свидетельствуют об отложенном эффекте тех процессов, которые ранее уже повлияли на снижение поддержки власти в более крупных регионах Дальнего Востока.

Где хуже всего показатели у партии власти

Антилидером по электоральному рейтингу «Единой России» оказался Хабаровский край. 21% опрошенных жителей региона ответили, что в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье проголосовали бы за кандидата от «Единой России». Средний электоральный рейтинг правящей партии по стране, по результатам опроса ФОМа, составил 34%.

Как правило, на отношении к партии власти сказываются проблемы в социальной сфере, говорит эксперт Левада-центра Денис Волков. В частности, негативное отношение к «Единой России» формируется из-за низкого уровня жизни и отсутствия уверенности в будущем, уточняет социолог.

В Хабаровском крае в 2019 году пройдут выборы в Законодательное собрание региона, в гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также довыборы в Госдуму. Федеральный мандат освободился осенью прошлого года, после того как депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал победил на губернаторских выборах, опередив во втором туре главу региона Вячеслава Шпорта.

Выборы в краевое заксобрание — самые сложные для «Единой России» в ближайший единый день голосования, сказали РБК два единоросса. Главная проблема — в губернаторе, говорит один из собеседников РБК: «У него [Фургала] хороший рейтинг, но он не является нашим сторонником, мягко говоря». Как ранее писал РБК, проведенные в марте для Кремля закрытые социсследования в регионах показали, что Фургал находится в первой пятерке по рейтингу доверия губернатору.

При этом перед партией, как и в других регионах, стоит задача получить на выборах большинство. «Задачу в 50% [мандатов в совокупности по спискам и округам] никто не снимал. На сегодняшний день есть мобилизация [членов партии], есть активность», — заявил один из единороссов РБК.

Как «Единая Россия» пытается изменить ситуацию

В конце марта фракция «Единой России» в заксобрании Хабаровского края изменила порядок формирования регионального парламента: если раньше из 36 депутатов половина избирались по спискам, половина — по одномандатным округам, то этой осенью пропорции будут иные. Единороссы, рассчитывая получить больше мандатов, сделали ставки на округа: по спискам будут избираться 12 депутатов, по округам — 24.

По особой схеме прошли и праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты заксобрания. Традиционно предварительное голосование единороссов проходит на базе партии. Но в Хабаровском крае его провели на базе недавно созданного движения «Время перемен». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак объяснял это возможностью «сформировать перед выборами в заксобрание края команду, которая совместно с губернатором будет работать на развитие региона».

Непосредственно в день праймериз, 26 мая, стало известно, что в отставку подал секретарь регионального отделения партии, спикер заксобрания Сергей Луговской. Он также снял свою кандидату с участия в праймериз. Это означает, что в следующем составе заксобрания его не будет. В заявлении Луговского на сайте регионального отделения ЕР говорится, что «принятое решение направлено на консолидацию всех здравых сил для обеспечения стабильности на выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края в условиях новой политической реальности». Кроме того, Луговской заявил, что «пришло время политиков новой формации, жители Хабаровского края ждут перемен».

Источник в «Единой России» сказал РБК, что Луговского хотели сменить давно, «но он не хотел уходить».

Что касается довыборов в Госдуму, то единороссы решили не проводить в округе праймериз по так называемой первой модели, которая используется в большинстве регионов и подразумевает, что прийти и проголосовать за участников праймериз может любой гражданин. Проблема в том, что федеральное руководство партии не видит среди местных единороссов кандидатуры, которая была бы достаточно сильной, чтобы пройти в Госдуму, поясняет источник в «Единой России». «Были два кандидата, но опросы показали, что они не тянут», — уточняет собеседник РБК. Поэтому праймериз пройдут по так называемой четвертой — наиболее закрытой модели: когда голосовать за претендентов могут только члены «Единой России».

«Однозначно можно сказать, что партия будет выдвигать своего кандидата в Госдуму», — подчеркивает один из единороссов в беседе с РБК. Скорее всего, партия решит выдвинуть в Госдуму фигуру федерального масштаба, говорит источник РБК.

По мнению Туровского, несмотря на все усилия федеральных властей, связанные с попытками привлечь на Дальний Восток инвестиции и создать там благоприятные условия для бизнеса, жители региона не ощущают реальных изменений или же не связывают их с политикой федеральной власти.