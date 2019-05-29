Глава ДНР увидел расхождения между заявлениями и действиями Зеленского

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» сказал, что заявления нового президента Украины Владимира Зеленского во время инаугурационной речи и его действия по улучшению ситуации в Донбассе отличаются.

«Как мы видим, его действия, конкретные шаги уже отличаются от того, что он заявлял во время инаугурации», — заявил Пушилин.

По его словам, для того, чтобы добиться прекращения огня и боевых действий на востоке Украины, Зеленскому необходимо «делать что-то другое».

Пушилин считает, что новому украинскому лидеру нужны жесткие меры в отношении украинских радикалов, однако, как отметил глава ДНР, таких возможностей у Зеленского нет.

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