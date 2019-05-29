Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные документы.

В суд обратились вдовы старшего лейтенанта Сергея Елина, сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина, которые погибли в бою в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 23 мая прошлого года. Елина посмертно наградили орденом Кутузова — чрезвычайно редкой наградой, которая вручается войсковым частям и их командирам в том числе «за проявленное упорство при отражении ударов противника с воздуха, суши и моря». Михайлов и Вершинин были посмертно награждены орденами Мужества.

«Семьи военнослужащих получили все необходимые в подобных случаях выплаты за исключением наградных», — отмечает газета. Именно это послужило поводом для обращения в суд.

Военные финансисты мотивировали отказ в выплате наградных тем, что премии за госнаграды могут получить только живые солдаты и офицеры. Однако суд решил, что военнослужащие на момент гибели были действующими военнослужащими, а значит имели право на эти выплаты.