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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
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Инвестминимум для приоритетных проектов по лесу предложили учетверить

Правительство предложило увеличить минимальный объем инвестиций в проекты, связанные с освоением леса, необходимый для признания его приоритетным. Проект соответствующего постановления правительства разработан Минпромторгом и внесен в кабмин (есть в распоряжении РБК). Подлинность документа подтвердил источник в аппарате правительства.

В соответствии с документом минимальный объем капитальных вложений в приоритетный инвестпроект по модернизации объектов лесоперерабатывающей промышленности предлагается увеличить с 500 млн руб. до 2 млрд руб. В такой же проект, в рамках которого ведется создание объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, нельзя будет вложить менее 3 млрд руб. (сейчас достаточно 750 млн руб.).

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В соответствии Лесным кодексом, с компанией, реализующей приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, договоры на аренду лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются без проведения торгов.

Необходимость увеличения минимальных нормативов в Минпромторге объясняют тем, что предприятия малого и среднего бизнеса недостаточно эффективно реализуют приоритетные инвестпроекты в лесоперерабатывающей сфере, не выполняют взятые на себя обязательства и нецелевым образом используют лесные ресурсы. В то же время крупные компании из-за передачи участков леса малому и среднему бизнесу сталкиваются с дефицитом сырья.

«Увеличение минимального объема капитальных вложений в инвестиционный проект будет стимулировать привлечение инвестиций в создание и (или) модернизацию крупных лесоперерабатывающих мощностей, обеспечит данные проекты необходимыми лесными ресурсами, а также будет способствовать их рациональному использованию», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

Теги: Минпромторг, лесная промышленность
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