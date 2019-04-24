Путин заявил о неэффективности Лесного кодекса России

Президент России Владимир Путин в ходе Совета законодателей заявил, что действующий Лесной кодекс не позволяет вести эффективную работу по сохранению лесов, передает корреспондент РБК.
«Совершенно очевидно, что действующие нормы не позволяют эффективно работать по сохранению лесов, хищническая вырубка лесов продолжается», — сказал глава государства. По его словам, ситуация с этой проблемой очень сложная, имеют место угрозы убийством, здоровью и семьям.
«Я вас прошу внимательным образом на это посмотреть и сделать свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы», — сказал Путин.
В январе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу главы Рослесхоза Ивана Валентика из-за ситуации с вырубкой лесов. «За восемь лет вашей работы я могу поставить вам неуд за результаты», — сказала она. Спикер Совфеда отметила, что «ничто не мешало» за восемь лет внести предложения и изменения в Лесной кодекс.
Действующий Лесной кодекс России был принят в 2006 году.