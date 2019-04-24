Путин заявил о неэффективности Лесного кодекса России

Президент России Владимир Путин в ходе Совета законодателей заявил, что действующий Лесной кодекс не позволяет вести эффективную работу по сохранению лесов, передает корреспондент РБК.​

«Совершенно очевидно, что действующие нормы не позволяют эффективно работать по сохранению лесов, хищническая вырубка лесов продолжается», — сказал глава государства. По его словам, ситуация с этой проблемой очень сложная, имеют место угрозы убийством, здоровью и семьям.

«Я вас прошу внимательным образом на это посмотреть и сделать свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы», — сказал Путин.

В январе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу главы Рослесхоза Ивана Валентика из-за ситуации с вырубкой лесов. «За восемь лет вашей работы я могу поставить вам неуд за результаты», — сказала она. Спикер Совфеда отметила, что «ничто не мешало» за восемь лет внести предложения и изменения в Лесной кодекс.

Действующий Лесной кодекс России был принят в 2006 году.



