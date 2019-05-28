Основатель ОМС заявил о недостатке кадров из-за новых правил страхования

Профессор Владимир Гришин, первый директор Федерального фонда ОМС, в интервью RT оценил новые правила обязательного медицинского страхования. По его словам, изменения потребуют увеличения численности медработников.

Гришин назвал программу профилактической направленности «очень важной» — по его мнению, она позволит выявить «объем заболеваний» у населения и количество средств, необходимых на охрану здоровья людей. «Граждане будут поставлены на диспансерный учет, что позволит систематизировать медицинскую помощь населению», — сказал он.

Гришин добавил, что программа профилактики также приведет к росту работы в медучреждениях. Он заметил, что необходимо будет увеличивать численность персонала и «платить сотрудникам достойные деньги».

Новые правила вступили в силу 28 мая и направлены на усиление профилактической работы поликлиник. В частности, в рамках программы планируется в течение двух лет организовать всероссийскую диспансеризацию, чтобы понять базовый уровень здоровья граждан и определить, какие заболевания распространены в регионах.