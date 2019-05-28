В России изменились правила обязательного медицинского страхования

С 28 мая вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС), свидетельствует приказ Минздрава. Согласно документу, профилактическая работа поликлиник будет усилена.

В течение ближайших двух лет планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр россиян, чтобы понять базовый уровень здоровья граждан и определить, какие заболевания распространены в регионах. По итогам для каждого жителя определят группу здоровья.

В случае если при обследовании у человека будет выявлено хроническое заболевание, ему назначат диспансерное наблюдение. Таких пациентов будут обследовать несколько раз в год. Для того чтобы пациент не забыл о необходимости посетить врача, ему об этом напомнят представители медицинского учреждения и представители страховой компании, которая выдала полис ОМС.

Новые правила также обязывают страховые компании работать с обращениями и жалобами граждан и помогать им в спорных ситуациях. Кроме этого, страховые представители могут назначить экспертизу полученного лечения, если пациент усомнится в его качестве.