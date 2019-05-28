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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
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Россия направила ноту Китаю в связи с проверкой содержания телефонов

Генконсульство России в китайском Гуанчжоу направило дипломатическую ноту Пекину с требованием разъяснить основания для проверки содержимого мобильных телефонов при пересечении границы Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на атташе генконсульства Григория Колышкина.

«Мы направили китайцам развернутую ноту, где попросили объяснить, на чем основываются новые меры, есть ли какие-то критерии, есть ли какие-то статьи закона, от которых мы могли бы отталкиваться», — сказал он.

Дипломат добавил, что российская сторона запросила критерии компрометирующей информации, а также потребовала пояснить, когда была введена такая система контроля.

Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

Днем ранее, 27 мая, генконсульство выпустило предупреждение для всех российских туристов, которые собираются посетить Гуанчжоу или прилетают туда транзитом, что миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах, фотографии, видеозаписи, электронные документы, а также проводить индивидуальные собеседования туристов.

Уточняется, что в случае обнаружения компрометирующей информации гражданину могут запретить въезд в страну.

Теги: МИД России, Китай, Генеральное консульство, российские дипломаты ..., мобильные телефоны, информационная безопасность
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Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
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