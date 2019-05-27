Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу. Об этом сообщается на сайте генконсульства России в городе.

Отмечается, что власти могут проверять переписки, фотографии, видео, электронные документы и проводить индивидуальные собеседования, чтобы убедиться, что категории оформленных виз соответствуют целям въезда.

«В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны», — говорится в сообщении.

При этом человека, которого решили выслать из Китая, препровождают в специальное помещение и задерживают до момента возвращения в страну вылета. Отмечается, что доступ к нему представителей консульства и авиакомпании запрещен. Один раз ему предоставляют питание.