Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива

Керченский пролив — это исключительно российские территориальные воды, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов. Так он прокомментировал предложение Киева придать проливу статус международного, передает «РИА Новости».

«Что здесь обсуждать, какой там статус может быть? — заявил Аксенов. — Если наш президент какие-то решения примет в части пропуска судов международных, то это другая ситуация». Он еще раз подчеркнул, что пролив принадлежит России.

В правительстве Крыма идею властей Украины сочли провокацией.

О том, что Киев выступает за придание Керченскому проливу нового статуса, накануне сообщила замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль. По ее мнению, инициатива позволит разрешить многие вопросы, в том числе вопрос «спекуляций» России. При этом Зеркаль подчеркнула, что Киев не намерен разрывать с Москвой соглашение о статусе пролива от 2003 года.

Согласно документу, Азовское море и Керченский пролив исторически отнесены к внутренним водам России и Украины. После присоединения Крымского полуострова к России в 2014 году российский МИД распространил заявление, в котором говорилось, что Керченский пролив «никогда не являлся и не является международным» по смыслу Конвенции ООН по морскому праву, и требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов к нему не применимы.