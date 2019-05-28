Минобороны назвало срок модернизации вертолетов «Аллигатор»

Новая версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», модернизированная с учетом опыта участия в сирийской кампании, будет создана к 2022 году. Об этом сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко, передает ТАСС.

По его словам, сейчас идет опытно-конструкторская работа. Вертолет получит новые системы обнаружения целей и электроснабжения, кроме того, повысится защищенность машины и увеличится дальность применения авиационных средств поражения.

По словам гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, еще одна важная задача — «унификация авиационных средств поражения с вертолетами семейства Ми», передает «РИА Новости».

Криворучко добавил, что до 2022 года ВКС России получат 30 «Аллигаторов», в том числе восемь вертолетов до конца текущего года.