Минобороны закупит еще 114 вертолетов «Аллигатор»

Минобороны закупит еще 114 вертолетов Ка-52 «Аллигатор», заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Борисова, контракты будут заключены в рамках реализации новой госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы. «Мы подводили итоги за 2017 год, обсуждали планы на будущую десятилетку, нам предстоит заключить новый контракт на 114 боевых вертолетов», — сказал Борисов журналистам после совещания в Арсеньевской авиационной компании «Прогресс».

Замминистра также сообщил, что по плану в 2018 году ВКС должны получить шесть новых Ка-52.

В августе 2017 года сообщалось, что в войска к январю 2018 года должны были поступить 70 самолетов и вертолетов — Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Як-130, Ка-52, Ми-8 АМТШ и Ми-8МТВ-5-1. На 2018 год запланировано получение еще 100 новых машин.

Президент Владимир Путин утвердил новую госпрограмму вооружений 24 января и пообещал «стабильную и ритмичную» работу военных предприятий в ближайшие 10 лет. Глава государства также заявил, что пик заказов для оборонных заводов придется на 2020 год, после чего предприятиям ВПК нужно будет освоить выпуск гражданской продукции.

Ка-52 — двухместный российский разведывательно-ударный вертолет, производится на авиазаводе в Арсеньеве (Приморский край). В 2011 году первые машины поступили ВКС. Ка-52 вооружен 30-мм пушкой, блоками неуправляемых авиационных ракет (НАР), авиабомбами, управляемыми ракетами «воздух — воздух» и «воздух — земля», в том числе, противотанковыми. Боевая нагрузка Ка-52 достигает 2 т. Ка-52 участвовал в боевых действиях в Сирии.