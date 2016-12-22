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В правительстве согласились сделать памятной датой день принятия Крыма
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В правительстве согласились сделать памятной датой день принятия Крыма
Политика, 18:31
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В правительстве согласились сделать памятной датой день принятия Крыма
Комиссия правительства с минимальными поправками одобрила парламентский законопроект об утверждении 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав России. Авторам рекомендовали указать источник финансирования инициативы
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рекомендовала поддержать законопроект об установлении памятной даты России «19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи». Об этом РБК рассказали два источника в комиссии. Законопроект рекомендовано поддержать с учетом его доработки, добавил один из собеседников РБК.

По закону «О днях воинской славы и памятных датах России» мероприятия, посвященные памятным датам, финансируются из федерального бюджета. Поэтому авторам документа рекомендовали указать источник финансирования празднования новой даты.

Один из соавторов закона, представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков, рассказал РБК, что мероприятия к новой памятной дате, скорее всего, будут финансироваться из федерального бюджета, а также из региональных и муниципальных бюджетов. «Внимание к этой дате несоизмеримо с расходами, а расходы не будут большими», — добавил он. По мнению Цекова, на мероприятия по всей России будет затрачено «всего несколько миллионов рублей, а может, и меньше». Небольшие расходы будут связаны с тем, что мероприятий будет немного — «возложение цветов, венков, проведение митингов, освещение в СМИ, помещение информации в учебники истории».

Сенатор посетовал, что в России память о присоединении Крыма к России Екатериной II и князем Потемкиным «не почитается, как нужно»: «У нас в Крыму всего одна улица Екатерины — разве это правильно?»

Законопроект был внесен в Госдуму 25 июня. Его автором стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа сенаторов и депутатов. В пояснительной записке к документу говорится, что 19 апреля 1783 года российская императрица Екатерина II подписала манифест о принятии Крыма, Тамани и Кубани как частей державы. «В манифесте не упоминается о присоединении или иной форме авторитарного, а тем более силового влияния на вхождение Крымского полуострова в состав России», — отмечается в законопроекте. Также там отмечено, что Крым и Россию объединяют давние исторические связи.

Инициативу поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. На своей странице в Facebook он заявил, что воссоединение республики с Россией для крымчан давно является памятной датой и ее значение переросло региональные рамки.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина расценила присоединение полуострова как «аннексию» и считает Крым «оккупированной территорией». С 2015 года 18 марта, когда был подписан договор о принятии Крыма в состав Федерации, отмечается в республике как День возвращения Крыма в Россию. В текущем году 18 марта состоялись выборы президента России. 

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова.
Теги: Совет Федерации , Валентина Матвиенко , Крым
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