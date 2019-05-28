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Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Политика ,  
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Медведев допустил расширение ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — открытое объединение, состав которого может быть расширен. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» по случаю пятилетия создания ЕАЭС.

По его словам, страны — члены объединения должны не отставать от «мировой повестки дня», которая включает в себя использование искусственного интеллекта, цифровую экономику, создание квантового компьютера и другие проекты. «И все наши страны, которые его [ЕАЭС] составляют, — а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться, — будут успешными», — отметил премьер (цитата по ТАСС).

В этом случае, считает Медведев, граждане стран — членов ЕАЭС «будут чувствовать себя уверенно в наш бурный век».

Премьер также заявил, что ЕАЭС позволяет России беспрепятственно выходить на рынки государств, входящих в союз, и третьих стран. «И наше общее присутствие на рынках друг друга — это просто важный фактор интеграции», — считает Медведев.

Политика
Израиль вслед за Ираном решил подключиться к торговому соглашению с ЕАЭС

ЕАЭС был образован 29 мая 2014 года, в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2018 году статус государства — наблюдателя при союзе получила Молдавия.

В 2015 году соглашение о свободной торговле с ЕАЭС подписал Вьетнам. В феврале этого года сообщалось, что его также намерены заключить Израиль и Иран. В Минпромторге не исключили, что к договору могут присоединиться Египет, Индия и Сингапур.

Теги: Дмитрий Медведев, ЕАЭС
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