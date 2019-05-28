Медведев допустил расширение ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — открытое объединение, состав которого может быть расширен. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» по случаю пятилетия создания ЕАЭС.

По его словам, страны — члены объединения должны не отставать от «мировой повестки дня», которая включает в себя использование искусственного интеллекта, цифровую экономику, создание квантового компьютера и другие проекты. «И все наши страны, которые его [ЕАЭС] составляют, — а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться, — будут успешными», — отметил премьер (цитата по ТАСС).

В этом случае, считает Медведев, граждане стран — членов ЕАЭС «будут чувствовать себя уверенно в наш бурный век».

Премьер также заявил, что ЕАЭС позволяет России беспрепятственно выходить на рынки государств, входящих в союз, и третьих стран. «И наше общее присутствие на рынках друг друга — это просто важный фактор интеграции», — считает Медведев.