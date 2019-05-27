В Киеве уточнили данные о бунте заключенных в Одессе

Замначальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Украины Наталья Билак рассказала, что бунт в одесской колонии произошел во время планового обыска. Об этом сообщает УНИАН.

«Во время проведения планового обыска осужденные допустили акт неповиновения», — сказала она. По ее словам, ранения получили четыре сотрудника исправительного учреждения, их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Билак добавила, что никто из заключенных не пострадал. Она отметила, что возгорание на территории колонии потушили.

Первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин рассказал, что заключенные в Одессе устроили бунт по указанию «воров в законе», написал он в Facebook. «Сегодня в Одессе по указанию «воров в законе» в исправительном учреждении осужденные совершили попытку захвата админздания и сделали поджог», — сказал он. По его словам, целью мятежа была дестабилизация ситуации.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова отметила в Facebook, что причиной бунта стали обыски, которые проводились у осужденных. По ее словам, заключенные взяли в заложники трех медработников и трех охранников, которых уже освободили.