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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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В одесской колонии заключенные подняли бунт
Местные СМИ сообщают, что заключенные подняли бунт из-за плохих условий содержания. Более 100 человек забаррикадировались внутри одного из зданий колонии. На территории вспыхнул пожар, к колонии приехали пожарные расчеты
Фото: odessa_hello / VK

Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе. Об этом сообщают местные издания «Думская», «Таймер Одесса» и «Украинская служба информации».

По их данным, заключенные подняли бунт из-за плохих условий содержания. «Думская» уточняет, что недовольство вызвало то, как их кормят.

Согласно информации «Думской», горит здание пенитенциарного учреждения. «Таймер Одесса» указывает, что заключенные жгут матрасы. На фотографиях, которые публикуют издания, видно, как над колонией в воздухе поднялся темный дым. Советник главы нацполиции Одесской области Руслан Форостяк в разговоре с «РИА Новости» сообщил, что внутри одного из зданий забаррикадировались около 500 заключенных.

«Правоохранители были туда (к колонии. — РБК) вызваны по информации, которая поступила в дежурную часть, о массовых беспорядках в колонии, где забаррикадировались около 500 осужденных, и горящем автомобиле на территории колонии. Это подтверждено», — сказал Форостяк.

«Думская» и «Таймер Одесса» сообщают, что большой группе заключенных (не уточняется, сколько) удалось сбежать по направлению к частному сектору. Часть из них уже задержаны. В свою очередь, в полиции информацию о массовом побеге опровергают. По словам Форостяка, во время бунта пострадали один осужденный и два конвоира.

Фото: odessa_hello / VK

Возле самого исправительного учреждения стоят машины скорой помощи, полиции, спецназа и Нацгвардии. Движение по Люстдорфской дороге, на которой расположена колония, перекрыто.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, Одесса, исправительная колония, Пожар
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